Спортсмены сильного края. В Прикамье прошёл фестиваль боевых искусств

Международный фестиваль Российского Союза боевых искусств по спортивной борьбе и мас-рестлингу «Кубок Курорта Ключи» состоялся в Суксунском округе Пермского края. Участниками соревнований стали спортсмены из Перми и Пермского края, Кировской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии, Татарстана, Башкортостана, Луганской Народной Республики, а также Армении, Казахстана и Беларуси.
Больше участников.
Участников приветствовали депутат Законодательного собрания Пермского края, президент региональной общественной организации «Федерация спортивной борьбы Пермского края» Александр Третьяков, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, генеральный директор «Курорта Ключи» Александр Иванов, директор АНО «Региональный союз боевых искусств Пермского края» Владимир Любровских.
«Ежегодно фестиваль развивается, увеличивается количество участников и команд, приезжающих сюда, на гостеприимную землю Курорта “Ключи”, чтобы показать своё мастерство. Я уверен, что этим мероприятием мы популяризируем греко-римскую борьбу», — отметил Александр Третьяков.
Владимир Любровских поздравил всех с открытием фестиваля.
«Сегодня нас встречает солнце — и это добрый знак. Благодарю организаторов этого уже традиционного события. Уверен, что курорт “Ключи” в следующие годы будет принимать не только греко-римскую борьбу и масс-рестлинг, но и другие виды спорта», — говорит Владимир Любровских.
Во время фестиваля «Молодая Гвардия Единой России» организовала для спортсменов интерактивные соревнования: рывок гири, дартс и подтягивания. По итогам всех мини-турниров прошла церемония награждения победителей.
Стратегические ориентиры.
На фестивале также организовали возможность внесения предложений в Народную программу «Единой России». Она станет основой предвыборного документа и определит стратегические ориентиры развития региона. На протяжении всего мероприятия работали специальные пункты сбора инициатив. Среди поступивших предложений — идея президента региональной общественной организации «Спортивно-патриотический клуб “Витязь-Пермь”, главного судьи соревнований по спортивной борьбе Андрея Савченкова ввести обязательное исполнение гимна России всеми участниками официальных спортивных и культурных мероприятий.
И это лишь одна из многих инициатив. В целом предложения жителей Прикамья охватывают важнейшие сферы: благоустройство, здравоохранение, образование, промышленность, поддержку участников СВО и их семей, спорт, культуру, развитие сельских территорий, дорожную инфраструктуру и кадровую политику.
Все наказы жителей проработают и учтут при формировании новой Народной программы, а те из них, что можно реализовать уже сейчас, решат безотлагательно.