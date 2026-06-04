Проект логистического центра WB в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Против проекта выступали жители поселков Новинки, Кусаковка и других населенных пунктов рядом с будущей стройкой. На встрече с властями они напоминали, что застройщики «Окского берега» ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград» планировали построить торговый центр, детский сад, стадион и детские площадки на тех землях, которые сейчас отдали под складской комплекс.