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Проект логистического центра WB в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Московское ООО «Сегмент эксперт» выдало положительное экспертное заключение на проект логистического центра Wildberries в Нижнем Новгороде. Как писал «Ъ-Приволжье», складской комплекс планируется построить в районе ЖК «Окский берег».

Московское ООО «Сегмент эксперт» выдало положительное экспертное заключение на проект логистического центра Wildberries в Нижнем Новгороде. Как писал «Ъ-Приволжье», складской комплекс планируется построить в районе ЖК «Окский берег».

Застройщиком выступит ООО «РВБ», техническим заказчиком проекта стало ООО «ИБ Инжиниринг». Подготовило проект ООО «Проект Е111».

Ранее в правительстве Нижегородской области сообщали, что инвестор должен будет вложить в проект не менее 12 млрд руб.

Против проекта выступали жители поселков Новинки, Кусаковка и других населенных пунктов рядом с будущей стройкой. На встрече с властями они напоминали, что застройщики «Окского берега» ООО «Капстройинвест» и ООО «Экоград» планировали построить торговый центр, детский сад, стадион и детские площадки на тех землях, которые сейчас отдали под складской комплекс.

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