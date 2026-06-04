«Уралхим» будет участвовать в социально-экономическом развитии Прикамья

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, только совместными усилиями можно добиться значительных результатов в социальном и экономическом развитии региона. «“Уралхим” — это не только крупный работодатель, но и надежный партнер, который активно участвует в жизни нашего края, и мы уверены, что наше взаимодействие будет только расширяться», —заявил глава Прикамья. Дмитрий Коняев, в свою очередь, отметил, что подписанный меморандум — это продолжение нашей системной работы в регионе. «Для нас важно, чтобы сотрудничество приносило реальную пользу: от реконструкции школ и больниц до экологических проектов и поддержки молодежи. “Уралхим” остается ответственным партнером, который вкладывает средства не только в производство, но и в развитие территорий и человеческого капитала», — подчеркнул генеральный директор АО «ОХК “Уралхим”.