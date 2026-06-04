Нижегородцу компенсировали 405000 рублей морального вреда за травму на производстве

Нижегородскому арматурщику выплатили 405 000 рублей в качестве компенсации морального вреда после травмы на производстве. Об этом рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.
48-летний мужчина работал в строительной компании и получил производственную травму при поднятии тяжести. Его госпитализировали.
Суд признал произошедшее несчастным случаем на производстве и обязал работодателя оформить акт и выплатить сотруднику компенсацию. Чтобы пострадавший получил деньги, судебные приставы завели исполнительное производство в отношении работодателя.
Напомним, инспекция труда расследует гибель медиков в ДТП в Нижегородской области. В аварию попали патологоанатом и санитарка из Владимирской области.