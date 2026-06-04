Доступ к месту поиска пропавшей семьи Усольцевых закрыли для СМИ

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Доступ к месту поиска семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае прошлой осенью, закрыли для СМИ и неподготовленных добровольцев, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
«Для обеспечения безопасности и эффективности работ участие в поиске ограничено специалистами, выполняющими конкретные задачи. По этой причине неподготовленные добровольцы и представители средств массовой информации к месту проведения поисковых мероприятий не допускаются», — сказала она.
Сегодня в Красноярском крае возобновилась масштабная поисковая операция, она будет продолжаться до 9 июня. К ней привлекли спасателей, силовые ведомства, специалистов службы Госохотнадзора, участников отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров, всего около 80 человек.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.
Активная фаза поиска завершилась 12 октября, но семью продолжали искать в режиме точечных задач — этим занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.