Доступ к месту поиска пропавшей семьи Усольцевых закрыли для СМИ

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября прошлого года: двое взрослых и их пятилетняя дочь отправились в турпоход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. Их видели, когда они начинали маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья. Последний сигнал телефона главы семьи зафиксировали в семи километрах от Кутурчина.