Из-за перекрытия Крымского моста опаздывают пять следующих через Ростов поездов

Пять следующих через Ростов-на-Дону поездов задерживаются в пути из-за временного перекрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Так, поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург отстает от графика на семь часов, № 174 Евпатория — Москва — на шесть часов, № 092 Симферополь — Москва — на семь с половиной часов.
На столько же задерживаются составы № 098 Симферополь — Москва и № 076 Симферополь — Омск.
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