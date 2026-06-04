Праздник футбола на «Волгоград Арене»: что ждет болельщиков перед матчем Россия — Буркина‑Фасо

Тем, кто хочет сыграть в футбол с прославленными игроками, стоит прийти пораньше: Руслан Пименов и Валерий Есипов проведут мастер‑классы на специальном поле у трибуны А с 17:00 до 19:15. Все желающие смогут выйти на поле и поиграть с известными нападающим и полузащитником.