В СК назвали ключевую версию исчезновения семьи Усольцевых

Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых. Об этом сообщили в СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи СК придерживаются версии о несчастном случае, который мог произойти с пропавшими в сентябре 2025 года в окрестностях Кутурчина Усольцевыми.
«Несчастный случай — основная версия того, что могло произойти с Усольцевыми, пропавшими в Кутурчинском Белогорье», — цитирует ТАСС представителей СК.
На данный момент возобновлены активные поиски Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья — места, где предположительно их видели в последний раз. Территория оцеплена, в поисковых мероприятиях задействованы около 80 человек.
В СК заявили, что поиски продлятся еще несколько дней. Если не будет результатов, то поиски временно приостановят.
Напомним, что Ирина, Сергей и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время кратковременного похода в Кутурчинском Белогорье. Они отправились в пеший поход к скале Буратинка, когда внезапно погода испортилась и больше Усольцевых никто не видел. Известно, что они были легко одеты, предположительно, они брали с собой собаку.
К поискам приступили лишь 30 сентября. Поисковые мероприятия стали самыми масштабными за годы. Участвовало в поисках Усольцевых свыше 1,5 тысяч человек, приезжали из разных регионов России. Однако никаких следов пропавших не найдено. В автомобиле также не было зацепок.
Версию о побеге следствие отвергает, но не исключается криминал. При этом наиболее вероятен несчастный случай. Усольцевы могли провалиться в расщелину или шурф. Хотя многие пещеры округи не раз обследовались.
Сын Усольцевых Даниил надеется, что родители и сестра живы. Признать погибшими Усольцевых могут только через суд по заявлению родственников.
Последние новости о поисках Усольцевых на 4 июня можно узнать в нашем материале.