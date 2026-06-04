В СК назвали ключевую версию исчезновения семьи Усольцевых

Напомним, что Ирина, Сергей и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время кратковременного похода в Кутурчинском Белогорье. Они отправились в пеший поход к скале Буратинка, когда внезапно погода испортилась и больше Усольцевых никто не видел. Известно, что они были легко одеты, предположительно, они брали с собой собаку.