Никита Шавин продлил контракт с ХК «Торпедо»

Соглашение, о котором клуб объявил 4 июня, носит односторонний характер и действует до 31 мая 2028 года.
Шавин — воспитанник нижегородского и княгининского хоккея. В системе «Торпедо» он прошёл все этапы спортивного становления. Год назад вместе с командой «Торпедо-Горький» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги. В КХЛ, начиная с сентября 2022 года, провёл 165 матчей и набрал 40 очков (20 + 20). Очень достойно выглядел в плей-офф-2026. 18 ноября уроженцу города Княгинино исполнится 25 лет.
«Позиция по Никите однозначна: своим отношением к делу он заслужил односторонний контракт с одновременным продлением ещё на один сезон», — подчеркнул генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга. Таким образом, наш 80-й номер получил право играть только за команду Континентальной хоккейной лиги.