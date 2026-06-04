Никита Шавин продлил контракт с ХК «Торпедо»

Шавин — воспитанник нижегородского и княгининского хоккея. В системе «Торпедо» он прошёл все этапы спортивного становления. Год назад вместе с командой «Торпедо-Горький» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги. В КХЛ, начиная с сентября 2022 года, провёл 165 матчей и набрал 40 очков (20 + 20). Очень достойно выглядел в плей-офф-2026. 18 ноября уроженцу города Княгинино исполнится 25 лет.