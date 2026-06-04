ЮУЖД запускает сезонные поезда к черноморским курортам

С наступлением курортного сезона РЖД возобновила движение сезонных пассажирских поездов дальнего следования, следующих к Черноморскому побережью. В этом году туда планируют отвезти более 167 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ЮУЖД.
- Челябинск — Адлер: поезд № 477/478 будет курсировать через день.
- Челябинск — Новороссийск: поезд № 255/256 также отправляется через день.
- Челябинск — Сириус: поезд № 577/578 следует через день.
- Орск — Анапа: поезд № 519/520 отправляется еженедельно по пятницам.
- Орск/Оренбург — Сириус: поезд № 545/546 курсирует по понедельникам, средам и субботам.
Наибольшей популярностью у пассажиров традиционно пользуются направления на Адлер, Лазаревское, Анапу и Краснодар.