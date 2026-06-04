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ЮУЖД запускает сезонные поезда к черноморским курортам

Популярные маршруты из Челябинска и Орска свяжут Южный Урал с Адлером, Анапой и Сириусом.

Источник: 1obl.ru

С наступлением курортного сезона РЖД возобновила движение сезонных пассажирских поездов дальнего следования, следующих к Черноморскому побережью. В этом году туда планируют отвезти более 167 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

  • Челябинск — Адлер: поезд № 477/478 будет курсировать через день.
  • Челябинск — Новороссийск: поезд № 255/256 также отправляется через день.
  • Челябинск — Сириус: поезд № 577/578 следует через день.
  • Орск — Анапа: поезд № 519/520 отправляется еженедельно по пятницам.
  • Орск/Оренбург — Сириус: поезд № 545/546 курсирует по понедельникам, средам и субботам.

Наибольшей популярностью у пассажиров традиционно пользуются направления на Адлер, Лазаревское, Анапу и Краснодар.