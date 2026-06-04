Правительство Нижегородской области и Группа «Арнест» объединят усилия для улучшения демографии

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ; 18+) было подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Группой «Арнест». Документ, который скрепили подписями губернатор Глеб Никитин и президент компании Алексей Сагал, нацелен на совместную работу по улучшению демографической ситуации в регионе.
В рамках договоренности правительство окажет предприятиям Группы консультативно‑методическую поддержку — это поможет развивать внутрикорпоративную демографическую программу. Кроме того, стороны планируют проводить совместные мероприятия и разрабатывать новые проекты и инициативы, которые будут способствовать повышению рождаемости в Нижегородской области.
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что поддержка семей с детьми — один из главных приоритетов региональной политики, обозначенный президентом России Владимиром Путиным.
По словам Никитина, добиться устойчивых результатов можно лишь при объединении усилий государства и бизнеса.
«Уже сотни компаний в регионе помогают сотрудникам: предоставляют денежные выплаты при рождении детей, расширяют социальные гарантии и дают дополнительные дни отпуска родителям. Группа “Арнест” — один из ярких примеров такого подхода», — отметил глава региона.
Компания уже реализует корпоративную демографическую программу «Арнест: Формула семьи», которая стартовала 1 января 2026 года и будет действовать до 2030 года. Она вносит вклад в выполнение задач национального проекта «Семья». Условия программы:
выплата 500 тысяч рублей при рождении первого ребенка; выплата 750 тысяч рублей — при рождении второго ребенка; выплата 1 млн рублей — при рождении третьего и последующих детей.
Воспользоваться поддержкой могут и женщины, и мужчины — главное, чтобы сотрудник проработал в компании не менее года. Если оба родителя трудятся в организациях Группы, выплату получит один из них.
Алексей Сагал, президент Группы «Арнест», подчеркнул, что поддержка семьи — ключевое направление социальной политики компании. По его мнению, партнерство с региональными властями откроет новые возможности для обмена опытом и развития инициатив.
«Объединение усилий поможет расширять эффективные меры поддержки и создавать условия, в которых люди будут увереннее строить планы на будущее», — уверен Сагал.