Дороги не будет, но мост починить можно: власти объяснили, почему к СНТ в Светловском округе нет проезда

В ведомстве также отметили, что администрации Светловского округа уже предлагали начать процедуру перевода просеки, по которой фактически ездят жители СНТ, из лесного фонда в категорию «иные земли». Заняться обустройством дороги можно было бы только после этого — такой порядок предусмотрен федеральным законом.