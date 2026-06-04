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В Калининграде ищут женщину, подозреваемую в краже денег с найденной банковской карты

Горожанка оплачивала покупки в супермаркете.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде ищут женщину, подозреваемую в краже денег с найденной банковской карты. Видеозапись с камеры публикует пресс-служба областного УМВД.

Известно, что 28 мая в период с 19:45 до 22:03 неизвестная воспользовалась найденной карточкой и оплачивала покупки в различных магазинах. Всего потратила порядка 3 тысяч рублей.

Узнали подозреваемую на фото? Звоните: 8 (902) 421−94−02, 8 (4012) 552−402, 552−403, 02, 102.

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