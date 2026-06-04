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Названы самые востребованные профессии мая в Воронежской области

Всего в последний месяц весны в регионе было открыто более 11,2 тыс. новых вакансий.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области самыми востребованными работниками в мае стали операторы производственной линии. Компании искали более 1,4 тыс. таких специалистов и предлагали ежемесячную оплату труда в 73,4 тыс. рублей. Это следует из исследования специалистов сервиса hh.ru.

В тройку лидеров по числу предложений от работодателей также вошли разнорабочие (0,9 тыс. вакансий) и менеджеры по продажам (0,6 тыс. вакансий). Сотрудникам были готовы платить 123,2 тыс. рублей и 87,4 тыс. рублей соответственно.

Кроме того, востребованными оказались продавцы-консультанты и кассиры, а также водители-экспедиторы.

Всего в мае 2026 года в регионе было открыто более 11,2 тыс. новых вакансий. На долю самых востребованных профессий пришлось 35% от этого объёма.