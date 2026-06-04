В Ростовской области число укушенных клещами увеличилось вдвое

С 12 мая по 3 июня с жалобами на укусы клещей обратились 2,1 тыс. жителей Ростовской области. Что в два раза больше, чем в предыдущий отчетный период. Из общего числа пострадавших 38,2% (около 800 случаев) — дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.