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В Ростовской области число укушенных клещами увеличилось вдвое

С 12 мая по 3 июня с жалобами на укусы клещей обратились 2,1 тыс. жителей Ростовской области. Что в два раза больше, чем в предыдущий отчетный период. Из общего числа пострадавших 38,2% (около 800 случаев) — дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 12 мая по 3 июня с жалобами на укусы клещей обратились 2,1 тыс. жителей Ростовской области. Что в два раза больше, чем в предыдущий отчетный период. Из общего числа пострадавших 38,2% (около 800 случаев) — дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за последние шесть месяцев в Ростовской области зафиксированы несколько разрозненных случаев клещевых инфекций. В частности, была выявлена Крымская геморрагическая лихорадка в Мартыновском районе, а также зафиксированы случаи лихорадки Ку в Дубовском, Целинском, Сальском и Ремонтненском районах.