В Рузаевском районе Мордовии пройдет обучающий интенсив для молодых семей

Обучающий интенсив для молодых семей Приволжского федерального округа «Объединение» пройдет с 5 по 7 июня на базе детского оздоровительного лагеря «Изумрудный» имени В. Дубинина в Мордовии. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в государственном комитете по делам молодежи республики.
Программа объединит образовательный, практический и досуговый форматы. В течение трех дней участников ждут лекции, стратегические и проектные сессии, семейные мастер-классы, психологические встречи, творческие форматы, квизы и практические занятия. Отдельное внимание в программе уделено вопросам эмоционального благополучия семьи, профилактике родительского выгорания, развитию вовлеченного отцовства, семейному планированию и формированию устойчивых ценностей внутри семьи. В числе экспертов программы — специалисты в области психологии, педагогики, социального проектирования, семейного наставничества и медиакоммуникаций.
Результатом программы для участников станут разработка индивидуальных семейных стратегий, получение практических инструментов для укрепления отношений и воспитания детей, включение в межрегиональное семейное сообщество.
Участниками станут молодые семьи до 35 лет, проживающие на территории Приволжского федерального округа, семьи с детьми, пары, планирующие рождение ребенка. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.