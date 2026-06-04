НЛМК погасил два выпуска облигаций на общую сумму 34 млрд рублей

По облигациям серии ЗО26-Е НЛМК погасил 159,5 тыс. бумаг. Общая сумма выплат составила 13,95 млрд руб., включая 13,75 млрд руб. номинальной стоимости и 199,4 млн руб. купонного дохода за период со 2 июня 2025 года по 2 июня 2026 года. Оба выпуска исключены из котировального списка Московской биржи в связи с погашением.