В Сибири археологи определили время погребения женщины с ребенком

В Сибири археологи сумели датировать погребение женщины с ребенком, найденное в зоне строительства железной дороги Кызыл — Курагино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт истории материальной культуры РАН.
Среди находок выделяются серьги, обломок китайского зеркала, украшения узды лошади и инкрустированное серебром стремя, выполненное в стилистике китайского декоративного искусства.
«Совершенно очевидно, что это далеко не рядовое погребение. Это явно погребение элиты. Человек, который здесь был похоронен, имел определенный высокий социальный статус, и набор вещей, найденных в погребении, этот статус отражает. Подобных погребений не более нескольких десятков на весь Саяно-Алтайский регион», — приводит пресс-служба слова директора института Андрея Полякова.
В погребении нашли останки женщины с новорожденным ребенком. Этническую принадлежность погребенной невозможно установить однозначно. Сначала ученые считали, что захоронение сделано в IX-XIII веках, но позднее уточнили — вторая половина IX-X веков.
Погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой — в могилу поместили «шкуру коня» (череп и конечности животного вместе со шкурой). Главной находкой стал набор конского снаряжения из 78 предметов, включая два стремени: парадное с инкрустацией серебром в стиле китайского искусства эпохи позднего Тан (860−907 годы) и простое, характерное для кочевников.
«Это практически полный набор: украшения уздечки, концевики ремней, фестончатые бляшки, листовидные серебряные и луженые подвески, включая изображения парных хищников, позолоченные пряжки — все это находит аналогии в очень богатых древнетюркских захоронениях с конем и со шкурой коня. При этом перед нами очень архаичный набор. Особенно выделяются бронзовые позолоченные псалии, которые дополняли железные удила с перевитыми грызлами, характерными для IX-X веков. Это очень редкое сочетание для региона», — приводит пресс-служба слова завлабораторией гуманитарных исследований НГУ Олега Митько.