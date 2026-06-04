«Театральный поезд» сделал остановку в Красноярске

Красноярск стал одной из 25 остановок восточного маршрута «Театрального поезда». Об этом сообщили в министерстве культуры Красноярского края.
2 июня в краевую столицу приехали артисты из театров Иркутской области, республик Алтай и Хакасия. До этого участники проекта уже представили свои постановки в девяти городах России. Гостей встретили праздничным концертом на железнодорожном вокзале. Для них выступили ансамбль народной песни «Красный Яр», театральная компания «Просцениум» и фолк театр «Ладов день».
«Уверен, что Красноярск не случайно стал одним из городов на маршруте “Театрального поезда”. У нас замечательные театры, многие из них лауреаты престижных театральных фестивалей. Наши постановки завоевали признание на всероссийском уровне, но самое главное, их любят красноярцы», отметил министр культуры края Аркадий Зинов.
В рамках проекта в Красноярске открылись фотовыставка о театральном искусстве и профессиях, а также выставка, посвященная Союзу театральных деятелей РФ. Театральная программа в крае включила 10 спектаклей театров из Иркутска, Братска, Красноярска, Железногорска и Абакана. Также для жителей и гостей города выступил Красноярский духовой оркестр на крыльце драмтеатра имени А. С. Пушкина.
Кроме того, заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков провел творческую встречу и мастер класс для студентов Красноярского колледжа искусств и Красноярского педагогического колледжа № 1.
После остановки в Красноярске поезд продолжил маршрут в Москву. Артисты Красноярского края тоже отправились в соседние города. В Кемерове и Томске они покажут спектакли «Капитанская дочка», «Машенька и медведь» и «Иммануил Ч».