«Театральный поезд» сделал остановку в Красноярске

В рамках проекта в Красноярске открылись фотовыставка о театральном искусстве и профессиях, а также выставка, посвященная Союзу театральных деятелей РФ. Театральная программа в крае включила 10 спектаклей театров из Иркутска, Братска, Красноярска, Железногорска и Абакана. Также для жителей и гостей города выступил Красноярский духовой оркестр на крыльце драмтеатра имени А. С. Пушкина.