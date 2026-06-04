В музее «Ивановка» Тамбовской области пройдет Рахманиновский фестиваль

Летняя сессия 44-го Международного музыкального фестиваля имени Сергея Рахманинова пройдет с 10 по 12 июля в музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка», сообщили в администрации Уваровского округа Тамбовской области. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Фестивальная программа будет проходить в Летнем театре Михаила Плетнева, Доме Рахманинова, на летней сцене у пруда и в арт-резиденции “Доминанта”. Помимо концертов гостей Ивановки ждут экскурсии и лекции о классической музыке и искусстве», — отметили организаторы.
В программе запланированы выступления Бориса Березовского и Фредерика Кемпфа из Великобритании, Вадима Эйленкрига & Eilenkrig Crew, также свое мастерство покажут Лю Юньчжи (скрипка) и альтист Джан Кайлинь из Китая, пианист Рета Мацухаси из Японии. Кроме этого, гостей ждет восьмичасовой марафон фортепианной музыки Рахманинова.
В Тамбове мероприятия фестиваля продолжатся на сцене Учебного театра Державинского университета. Так, 10 июля там пройдет концерт «Мой Рахманинов» — перед зрителями выступит оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского. В этот же вечер под открытым небом состоится концерт струнного квартета имени Сергея Рахманинова, на котором прозвучат как произведения академической музыки, так и мировые рок-хиты и соул-баллады.
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