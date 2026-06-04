В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.
По данным ведомства, днем в четверг на участке трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе в Пермском крае Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легкогрузовым авто Fiat Ducato. За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения.
«В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля “Фиат Дукато” получили смертельные травмы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП.