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В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и микроавтобуса на трассе в Пермском крае, сообщает пресс-служба краевого ГУМВД.

По данным ведомства, днем в четверг на участке трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе в Пермском крае Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легкогрузовым авто Fiat Ducato. За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения.

«В результате ДТП оба водителя и женщина-пассажир 1979 года рождения автомобиля “Фиат Дукато” получили смертельные травмы. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники полиции работают на месте ДТП.