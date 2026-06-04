В Пермском крае три человека погибли в ДТП с фурой

По данным ведомства, днем в четверг на участке трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Сивинском округе в Пермском крае Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легкогрузовым авто Fiat Ducato. За рулем фуры находился мужчина 1979 года рождения, микроавтобусом управлял мужчина 1971 года рождения.