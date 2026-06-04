Ростовская область и «Автодор» договорились о развитии дорожной инфраструктуры

Ростовская область заключила соглашение с «Автодором» о сотрудничестве в инфраструктурных проектах. В рамках этого партнерства госкомпания возьмет на себя не только ремонт и обслуживание дорог, но и комплексное развитие прилегающих территорий. Договор был подписан на «ПМЭФ-2026» и рассчитан до 31 декабря 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.