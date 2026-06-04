«Без современной техники, руками»: как в Калининградской области строят точную копию средневековой мельницы

«Концепция парка — это создание аутентичного средневекового ландшафта со всем сопутствующим хозяйством. Есть интерес представить и показать в натуральном виде различные стороны жизни средневекового поселения, а мельница — это очень важный и знаковый объект с разных сторон: и как сила инженерной мысли, и как мифологический объект», — рассказывают в парке.