«Без современной техники, руками»: как в Калининградской области строят точную копию средневековой мельницы

В историческом парке «Ушкуй» под Правдинском строят ветряную мельницу по старинным технологиям. Работы ведут вручную, используя материалы и инструменты, которые были доступны мастерам Средневековья. Подробности «Клопс» рассказала представительница парка Александра Юнт.
Средневековое городище.
Мельница — не первый опыт создания исторических объектов для «Ушкуя». За последние годы здесь появились долблёная речная лодья-моноксил, дровяной гончарный горн, кузница, ткацкая мастерская, фахверковая таверна и дружинный дом с оружейной выставкой.
«Концепция парка — это создание аутентичного средневекового ландшафта со всем сопутствующим хозяйством. Есть интерес представить и показать в натуральном виде различные стороны жизни средневекового поселения, а мельница — это очень важный и знаковый объект с разных сторон: и как сила инженерной мысли, и как мифологический объект», — рассказывают в парке.
Эксперты объясняют: на территории нынешней Калининградской области ветряные мельницы существовали ещё с XIV века. Новый объект будет детальной реконструкцией реального ветряка.
Ушкуйская мельница.
Будущий объект — мельница-столбовка, поскольку именно этот тип был шире всего распространён в Средние века. В отличие от более поздних голландских мельниц, где вращается только верхняя часть сооружения, у столбовки по ветру разворачивается весь амбар.
У объекта есть реальный прототип: историческая мельница из деревни Калгачиха Архангельской области, которая находится в музее-заповеднике «Малые Корелы». Подобных сооружений в России сохранилось немного, и чтобы изучить её устройство, команда «Ушкуя» специально ездила на север. Исследователи посетили сам музей-заповедник, а также деревню Погорелец Мезенского района и музеи деревни Кимжа.
«В Архангельске мельницы не какого-то особого типа, а именно столбовки, — пояснила Александра Юнт. — Просто они там сохранились, и их посмотреть и потрогать можно».
«Нелёгкая физическая работа».
Вокруг мельницы планируют создать целое подворье — с чтобы можно было показать полный путь приготовления хлеба по старинным технологиям.
Строительство уже началось. Одним из ключевых элементов стал так называемый мертвяк — центральный дубовый столб длиной более шести метров. Несмотря на название, ничего зловещего в нём нет — это просто основание, вокруг которого будет вращаться вся конструкция мельницы.
Столб установили на глубину около двух с половиной метров и засыпали глиной. Для этого мастера изготовили собственный деревянный кран с блочной системой. Одна только подготовка, по словам работников, заняла несколько дней. Поднимать и устанавливать тяжёлый дубовый столб пришлось вручную.
«Осевой дубовый столб мы хотели поставить именно без современной техники, руками. Участвовали десять мужчин, самодельный деревянный кран, блок и верёвки. Нелёгкая физическая работа, но справились», — вспоминает Александра Юнт.
После установки мертвяка вокруг него начали собирать ряж — деревянное основание, заполненное валунами. Сейчас строители работают над амбаром и механизмами будущей мельницы. Все деревянные детали изготавливают вручную, а для обработки используют самые простые инструменты — топоры и струги.
«Мы делаем реконструкцию, это аутентичное исполнение и в материалах, и в технологии. Материалы для строительства ищем, приобретаем, — рассказывают в “Ушкуе”. — Делаем из материалов, которые могли себе позволить люди того времени».
Изготовлением отдельных деталей мельницы в прошлом тоже занимались разные люди: плотники, камнерезы, землекопы. В теории, один человек может справиться, но это будет настоящий подвиг.
Сложностью стали жернова: изначально команда надеялась найти старые камни подходящего размера, но не сложилось. Предложения поступали, однако найденные экземпляры не соответствовали требованиям.
«Нужно два жернова: нижний — лежак и верхний — бегунок. Решили заказать новые из гранита», — говорит представитель парка.
Когда будет готово?
Авторы проекта признаются: работа продвигается не очень быстро. Причина не только в масштабах сооружения, но и в обилии деталей.
Тем не менее строители рассчитывают завершить основные работы к концу лета. 29 августа в парке планируют провести Праздник хлеба — если всё пойдёт по плану, гости смогут увидеть готовую мельницу.
Авторы проекта обещают, что это будет одна из самых необычных исторических реконструкций последних лет в Калининградской области. «И, конечно, это интересный туристический объект для показа», — подчеркнули в «Ушкуе».
Проект реализуется при поддержке Фонда Потанина.
С городищем «Ушкуй» связана история Максима Исакова — рыцаря из Нойхазена, который открыл в замке полноценный арсенал. Об этом он рассказывал в интервью «Клопс».