Более 12 км дорог построено в Москве с начала года

Как говорится в материале, весной 2026 года в столичном районе Чертаново Центральное открыто 0,7 км дорог — там появились два однополосных съезда между МСД и ул. Подольских Курсантов. Протяженность каждого из съездов превышает 260 м. Ранее, чтобы попасть с внутренней стороны МСД на ул. Подольских Курсантов, водители были вынуждены ехать в объезд через ул. Дорожная. Открытие съездов сократило перепробег в среднем на 2,5 км. В районе Крюково в Зеленоградском административном округе были завершены строительство и реконструкция улично-дорожной сети протяженностью 3 км, ограниченной Кутузовским шоссе, ул. Середниковская и ул. Дмитрия Разумовского. В рамках проекта построили подъездную дорогу к физкультурно-оздоровительному комплексу, далее соединив ее с ул. Малинская, создали круговое движение транспорта на пересечении ул. Середниковская и Проектируемого проезда № 707 и устроили велодорожки.