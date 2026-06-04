Более 12 км дорог построено в Москве с начала года

«Одним из приоритетных направлений нашей работы остается развитие транспортной инфраструктуры столицы. С начала текущего года построено уже более 12 км, в том числе дублер Калужского шоссе от трассы “Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе” до МКАД, участки Южной рокады и Южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) и улично-дорожная сеть для обслуживания района Крюково в Зеленограде», — приводит пресс-служба слова Ефимова.
Отмечается, что более 5 км дорог построено в рамках реализации проекта — дублера Калужского шоссе от магистрали «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе» до МКАД. Новый участок Коммунарского шоссе значительно улучшил транспортное обслуживание района Коммунарка, где живут более 150 тыс. человек, и снизил нагрузку на Калужское шоссе. 2,6 км дорог построили в составе участка Южной рокады от ул. Каспийская до 1-го Котляковского пер. Это последний участок Южной рокады, с открытием которого появился прямой ход от Капотни до Рублевского шоссе. В том числе реконструировали 1,5 км прилегающих улиц, где предусмотрено движение по одной-двум полосам в одном направлении. Для пешеходов построили подземный переход возле д. 29, корп. 2 на ул. Кантемировская.
Как говорится в материале, весной 2026 года в столичном районе Чертаново Центральное открыто 0,7 км дорог — там появились два однополосных съезда между МСД и ул. Подольских Курсантов. Протяженность каждого из съездов превышает 260 м. Ранее, чтобы попасть с внутренней стороны МСД на ул. Подольских Курсантов, водители были вынуждены ехать в объезд через ул. Дорожная. Открытие съездов сократило перепробег в среднем на 2,5 км. В районе Крюково в Зеленоградском административном округе были завершены строительство и реконструкция улично-дорожной сети протяженностью 3 км, ограниченной Кутузовским шоссе, ул. Середниковская и ул. Дмитрия Разумовского. В рамках проекта построили подъездную дорогу к физкультурно-оздоровительному комплексу, далее соединив ее с ул. Малинская, создали круговое движение транспорта на пересечении ул. Середниковская и Проектируемого проезда № 707 и устроили велодорожки.
«В 2026 году планируем реализовать еще ряд масштабных транспортных объектов, например завершить строительство финального участка Южного направления МСД на пересечении с ул. Каспийская. Для горожан и гостей города также планируем открыть обновленные Крутицкую набережную и участок Симоновской набережной. В рамках этого проекта не только модернизируем прилегающую дорожную инфраструктуру, но и создаем новые прогулочные, рекреационные зоны», — также цитирует пресс-служба руководителя департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василия Десяткова.