Как справляются с паводками в российских регионах

В Абыйском районе Якутии из-за подъема уровня воды введен режим ЧС. В Пятигорске из-за затянувшихся дождей пришлось принудительно сбрасывать воду из подземного озера Провал. А в Красноярском крае сотрудники МЧС жалуются, что местные жители доставляют им больше хлопот, чем борьба со стихией. Как российские регионы справляются с паводками узнали корреспонденты «РГ».
Якутия: Ввели режим ЧС.
Если ледоход на крупнейшей реке Якутии — Лене завершается относительно спокойно, то на северных реках региона есть повод для беспокойства.
Непростую ситуацию 3 июня обсудили на заседании оперштаба во главе с первым заместителем министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Айаалом Вензелем.
Хорошая новость, что на Алдане вода пошла на спад. Всего здесь подтоплено шесть дворов.
Но поднимается уровень воды на реках Малая Куонапка, Оленек и Яна. В селе Усть-Янск подтоплена 51 дворовая территория. Вода зашла бы и в дома, но они здесь находятся на метровых сваях. По прогнозам, после взрыва затора, воды может стать больше.
2 июня в Усть-Янск из Батагая на вертолете МЧС вылетели четыре спасателя Верхоянского поисково-спасательного отряда. 3 июня возле села провели взрывные работы для разрушения ледового затора, после чего вода в реке пошла на спад.
На Колыме в Зырянке была затоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта, в Налимске пострадало пять дворов, здания школы и детского сада. В Верхнеколымске вода зашла в 23 частных дома и три многоквартирных.
На реке Индигирка от воды освободились пять дворов в селе Куберганя, но в Кенг-Кюеле остаются подтопленными восемь дворов и два дома. Из-за подъема уровня воды Индигирке в Абыйском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды достиг отметки 1 597 сантиметров. Пострадали десять дворов и объекты социальной инфраструктуры: вода проникла на территорию склада администрации села Кенг-Кюель, также подтоплены спортивный зал местной средней школы и здание детского сада «Чуораанчык».
Администрация села подготовила пункты временного размещения (ПВР). Пока эвакуированных жителей там нет. Органы власти продолжают следить за гидрологической обстановкой и предпринимают все необходимые меры для защиты населения и минимизации ущерба.
Приморье и Ставрополье: Дождь льет и льет.
В Приморском крае объявили штормовое предупреждение. Непогода, способная вызвать подъем уровня воды в реках и озерах, придет на территорию региона 5−6 июня. По прогнозам синоптиков, сильные дожди и грозы обрушатся на западные и южные районы. Количество осадков может составить от 15 до 45 миллиметров за 12 часов, а в некоторых районах дойти до 60−90 миллиметров, что сравнимо с месячной нормой.
Ливни могут вызвать дождевой паводок в бассейнах рек южной части края, Японского моря и озера Ханка. Уровень воды в них может подняться на 0,5−2 метра. Самый высокий риск подтопления — подтопления на реке Раздольная и ее притоках, а также на малых реках Хасанского, Пограничного, Хорольского, Михайловского и Ханкайского округов. Вода также может зайти на придомовые территории, дороги, сельхозугодия и низинные участки.
Тем временем в Ставропольском крае ливни продолжаются уже третью неделю. К ним добавились град, шквалистый ветер и, как итог, подтопления. Переполненным оказалось даже подземное озеро Провал в Пятигорске — визитная карточка самого курорта и всего края. Воду оттуда пришлось спускать прямо через площадь возле прохода к водоему.
Переполненное из-за ливней озеро Провал в Пятигорске пришлось принудительно сбрасывать. Фото: Пресс-служба администрации Пятигорска.
Стихия затронула почти все районы края, но сильнее всего досталось Изобильненскому, Минераловодскому, Георгиевскому, Грачевскому, Апанасенковскому, Шпаковскому, Петровскому и Курскому округам, а также Невинномысску. Пострадали 39 домовладений и 107 приусадебных участков, хозяйственные постройки и навесы. Повреждены крыши 73 домов, остекление 17 домовладений. Повалены деревья.
«Специалисты круглосуточно контролируют ситуацию на реках Кума, Калаус, Егорлык и Кубань. На отдельных участках есть подъем уровня воды, однако, по прогнозам, опасных отметок достигнуто больше не будет», — отметил губернатор региона Владимир Владимиров.
Спасатели по всему Ставрополью помогают откачивать воду из домов, подвалов, социальных объектов и с придомовых территорий. Уже откачано более 76 тысяч кубометров воды.
Для помощи пострадавшим от ЧС с 10 мая в крае действуют увеличенные размеры выплат: 50 тысяч рублей единовременной материальной помощи, 150 тысяч рублей при частичной утрате имущества и 300 тысяч рублей при полной утрате.
Красноярский край: Рискованные стройки.
Как отмечают спасатели, в нынешнем году паводок на реках Красноярского края проходит на удивление спокойно. Конечно, местами вода подходит к домам и создает переливы на дорогах, однако пока в регионе насчитывается всего шесть подтопленных домов — не сравнить с прошлыми половодьями. Да и уровень воды в реках уже пошел на спад. Реки Туба, Кан, Кизил в южных и западных районах края уже успокоились, чуть больше воды в Мане и Чулыме, но и здесь до критической отметки далеко.
— В этом году с ситуацией справлялись сами муниципалитеты, наши силы и средства не потребовались, — рассказала «РГ» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алена Алексишина. — Однако мы не расслабляемся: снега в горах еще много, погода в Сибири непредсказуема, так что приходится быть начеку.
По словам сотрудников МЧС края, хлопоты в этом году доставил не столько сам паводок, сколько жители населенных пунктов, расположенных по берегам рек.
— В последнее время растет тенденция строить дома у самой кромки воды, невзирая на запреты и предостережения. Люди забывают, что соседство со стихией может быть опасным, а потом удивляются, почему река плещется прямо у их огородов, — говорит Алена Алексишина.
Дагестан: Пока затишье.
В Дагестане, жителям которого совсем недавно пришлось столкнуться с полномасштабным наводнением, сейчас паводковая обстановка остается стабильной. В то же время, как отметили в правительстве региона, Роснедра прогнозируют опасные оползневые процессы в южных районах республики. В связи с этим специалисты готовят предложения по снижению их негативного воздействия.
«В Дагестане проводят обвалование берегов рек, снесены 115 незаконных построек, расчищено 17 километров русел. Это позволило избежать критических ситуаций при недавних дождях», — рассказали в региональном правительстве.
Недавно возникла угроза прорыва берегозащитной дамбы на реке Самур, поврежденной из-за обильных паводков и увеличения расхода воды в русле реки. Власти поспешили успокоить людей, заявив, что ситуация находится под контролем и угрозы населению нет.
К восстановлению разрушенного участка уже приступили — это около 70 метров, из 2 100 метров длины дамбы.
Но в случае ЧП, непонятно, кто будет отвечать за случившееся. В правительстве Дагестана проинформировали, что сооружение было построено по просьбе Ахтынского района в 2020—2022 годах, однако до настоящего времени оно не принято на баланс муниципалитета и по документам числится как объект незавершенного строительства.
Адыгея: Люди ждут помощи.
В Республике Адыгея сильнее всего от непогоды пострадали Майкоп, Майкопский и Тахтамукайский районы. В общей сложности в регионе вода зашла почти в 150 домовладений и около 400 участков. Власти намерены выплатить компенсации пострадавшим.
«Предстоит оперативно восстановить пострадавшую инфраструктуру, готовятся документы для частичной выплаты компенсаций пострадавшим. Буду держать ситуацию на личном контроле, того же жду от коллег на местах», — заявил во вторник глава республики Мурат Кумпилов.
Как писала «РГ», с 26 мая в Адыгее введен режим ЧС в связи с обильными осадками и переувлажнением почвы. По словам Мурата Кумпилова, сейчас прорабатываются варианты помощи аграриям.
Краснодарский край: Пришлось укреплять дамбы.
На фоне затяжных дождей по всей территории Краснодарского края губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил усилить группировки спасателей в населенных пунктах возле рек. На утро 2 июня в зоне риска населенные пункты вдоль рек Протока, Кубань и Горькая балка. В частности, подъем уровня воды с достижением неблагоприятных отметок отмечался на реке Кубань в Анапе и Усть-Лабинском районе.
На территории хуторов Западный и Урма, а также станицы Троицкой и села Гвардейского ввели режим ЧС — там Кубань вышла из берегов. Кроме того, из Троицкой, СНТ «Йодник» и хутора Западного эвакуировали всех жителей.
Также специалистам пришлось укреплять дамбы, в частности, в Славянском районе. Одну из них вода смогла преодолеть в хуторе Соболевском, там велись ремонтные работы.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, месячная норма осадков за май была превышена в пять раз — 330 миллиметров при норме в 65. Несмотря на мощные проливные дожди, уровень воды в реке Кубань не дошел до критических отметок.
«Пиковые нагрузки прошли без последствий. Да, мы все видели, что вода дошла до парапетов набережной в Юбилейном микрорайоне. Но критических отметок она не достигла. Ближе всего к домам река Кубань оказалась у ЖК “Адмирал” на Кубанской Набережной. Там выставлена специальная водоналивная дамба — эту технологию мы позаимствовали у муниципалитетов, которые чаще подвержены подтоплениям», — сообщил Наумов.
Как паводок повлияет на урожай?
Заведующий отделом сои ВНИИМК, член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Зеленцов:
— Затяжные дожди вызвали задержку посевов некоторых культур на две-три недели, например, сои и частично подсолнечника. Это вызовет перенос сроков уборки на более поздний период. Помимо выпадения осадков отмечалась и пониженная температура — ниже климатической нормы более чем на два градуса. Соответственно скорость роста растений уменьшилась, что также скажется на сроках уборочной кампании. Но в целом избыток осадков большой проблемы за собой не несет. В других странах, где такая погода типична, например, в Бразилии или Аргентине, получают хорошие урожаи. Правда, избыток влаги повлек за собой увеличение болезней на растениях, но химпрепаратами сельхозпроизводители края обеспечены, поэтому серьезных проблем не будет. Если не будет дождей во время уборочной кампании, то Краснодарский край выйдет с хорошим урожаем.