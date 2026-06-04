Как справляются с паводками в российских регионах

— Затяжные дожди вызвали задержку посевов некоторых культур на две-три недели, например, сои и частично подсолнечника. Это вызовет перенос сроков уборки на более поздний период. Помимо выпадения осадков отмечалась и пониженная температура — ниже климатической нормы более чем на два градуса. Соответственно скорость роста растений уменьшилась, что также скажется на сроках уборочной кампании. Но в целом избыток осадков большой проблемы за собой не несет. В других странах, где такая погода типична, например, в Бразилии или Аргентине, получают хорошие урожаи. Правда, избыток влаги повлек за собой увеличение болезней на растениях, но химпрепаратами сельхозпроизводители края обеспечены, поэтому серьезных проблем не будет. Если не будет дождей во время уборочной кампании, то Краснодарский край выйдет с хорошим урожаем.