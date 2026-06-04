Выпускницу ПИМУ оштрафовали за нарушения договора о целевом обучении

История началась в 2019 году, когда Шулаева подписала договор о целевом обучении в ординатуре по специальности «Кардиология». Согласно условиям соглашения, после завершения учёбы она должна была приступить к работе в закреплённой медицинской организации. Однако, окончив обучение, женщина не вышла на должность в городской клинической больнице, тем самым нарушив взятые на себя обязательства.