Выпускницу ПИМУ оштрафовали за нарушения договора о целевом обучении

Кстовский городской суд Нижегородской области вынес решение по делу о нарушении целевого договора выпускницей ПИМУ Минздрава России. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.
4 июня 2026 года суд рассмотрел иск вуза к Елене Шулаевой и постановил взыскать с неё штраф за неисполнение обязательств.
История началась в 2019 году, когда Шулаева подписала договор о целевом обучении в ординатуре по специальности «Кардиология». Согласно условиям соглашения, после завершения учёбы она должна была приступить к работе в закреплённой медицинской организации. Однако, окончив обучение, женщина не вышла на должность в городской клинической больнице, тем самым нарушив взятые на себя обязательства.
По итогам разбирательства суд обязал Елену Шулаеву выплатить ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 319 164 рубля в качестве штрафа. Кроме того, на ответчицу возложены расходы по оплате государственной пошлины. На текущий момент судебное решение ещё не вступило в законную силу.
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