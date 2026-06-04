На Дону мужчина ограбил чужую квартиру по ошибке

В Таганроге мужчина ограбил чужую квартиру по ошибке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В отдел полиции № 1 УМВД России по городу Таганрог поступило сообщение о квартирной краже. Хозяин жилья обнаружил открытую входную дверь, разбитое окно на кухне и пропажу нескольких бытовых вещей. Ущерб оценили в 6 250 рублей — с учётом стоимости замены окна. Полицейские «по горячим следам» вычислили и задержали подозреваемого — 36-летнего таганрожца. Выяснилось: мужчина был пьян и потерял ключи от съёмной квартиры в том же доме. Чтобы попасть внутрь, он забрался на второй этаж по водосточной трубе, разбил окно и влез в помещение. Только внутри понял, что перепутал квартиры. Вместо того чтобы уйти, он взял несколько вещей, переночевал на чужой территории, а утром скрылся с добычей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное вернули законному владельцу.