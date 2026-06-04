На Кубани обновят участок дороги Отрадная — Спокойная — Гофицкое

Ремонт участка дороги Отрадная — Спокойная — Гофицкое в Краснодарском крае планируют завершить в сентябре 2027 года, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Строительно-монтажные работы на участке трассы с 11-го по 15-й километр начали в апреле этого года. В настоящее время дорожники выполняют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ликвидируют колейность и укладывают выравнивающий слой. Перед укладкой специалисты тщательно очищают покрытие и обрабатывают его битумной эмульсией, что обеспечивает надежное сцепление слоев и продлевает срок службы дороги.
Отметим, трасса связывает станицы Отрадную и Спокойную, а также село Гофицкое. Вдоль дороги расположены социально значимые объекты: школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы и магазины. Ремонт повысит безопасность и комфорт поездок для местных жителей.
Всего по нацпроекту в 2026 году в Краснодарском крае отремонтируют около 108 км дорог регионального и межмуниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.