На Кубани обновят участок дороги Отрадная — Спокойная — Гофицкое

Строительно-монтажные работы на участке трассы с 11-го по 15-й километр начали в апреле этого года. В настоящее время дорожники выполняют фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, ликвидируют колейность и укладывают выравнивающий слой. Перед укладкой специалисты тщательно очищают покрытие и обрабатывают его битумной эмульсией, что обеспечивает надежное сцепление слоев и продлевает срок службы дороги.