Никас Сафронов попробовал шоколадных раков от Самарской области на ПМЭФ-2026

Волжские вкусы рестораторы из Самарской области воплотили в шоколадных конфетах в виде раков. Ими и угостили Никаса Сафронова, который в этом году представил на ПМЭФ несколько работ, посвященных освоению космоса. Художник не только сам попробовал сладости, но и угостил окружающих. Судя по скорости, с которой опустела коробка, конфеты всем пришлись по вкусу.