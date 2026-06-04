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Никас Сафронов попробовал шоколадных раков от Самарской области на ПМЭФ-2026

Известный художник Никас Сафронов посетил стенд Самарской области на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Стенд Самарской области продолжает работать на Петербургском международном экономическом форуме. Во второй день мероприятия, 4 июня 2026 года, его посетил известный художник Никас Сафронов. Гостя угостили необычным лакомством со вкусом детства.

Самарская делегация решила удивить Никаса Сафронова конфетами в виде раков и со вкусом легендарных советских конфет «Раковые шейки». Угощение такое выбрали неслучайно. В этом году стенд Самарской области олицетворяет красоту волжских берегов и индустриальную мощь губернии. Самара считается неофициальной столицей маломерного судостроения — на стенде представлены модели нескольких катеров.

Волжские вкусы рестораторы из Самарской области воплотили в шоколадных конфетах в виде раков. Ими и угостили Никаса Сафронова, который в этом году представил на ПМЭФ несколько работ, посвященных освоению космоса. Художник не только сам попробовал сладости, но и угостил окружающих. Судя по скорости, с которой опустела коробка, конфеты всем пришлись по вкусу.

Напомним, в первый день форума стенд 63-го региона посетил легендарный боец ММА Джефф Монсон. Он признался в любви к Самаре.