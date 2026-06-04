Власти: ветераны становления Калининградской области получат выплату к юбилею региона

Размер выплаты составляет 30 тыс. рублей. Ее получат граждане, имеющие статус ветерана становления Калининградской области и проживающие на территории региона. На банковскую карту средства перечислят 15 июня. Через почтовые отделения мера соцподдержки будет доставляться на дом с 3 по 24 июня вместе с пенсией. Как отметили в пресс-службе правительства, для получения выплаты обращаться с заявлением в Центр социальной поддержки населения не требуется.