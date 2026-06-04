Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти: ветераны становления Калининградской области получат выплату к юбилею региона

На банковскую карту средства перечислят 15 июня.

Ветераны становления Калининградской области получат к 80-летнему юбилею региона единовременную выплату. Решение о введении дополнительной меры социальной поддержки принял губернатор Алексей Беспрозванных в декабре 2025 года.

Размер выплаты составляет 30 тыс. рублей. Ее получат граждане, имеющие статус ветерана становления Калининградской области и проживающие на территории региона. На банковскую карту средства перечислят 15 июня. Через почтовые отделения мера соцподдержки будет доставляться на дом с 3 по 24 июня вместе с пенсией. Как отметили в пресс-службе правительства, для получения выплаты обращаться с заявлением в Центр социальной поддержки населения не требуется.