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На старом доме в Советске восстановили черепицу, защищающую мансардный этаж

Преобразился объект на улице Школьной.

Источник: Комсомольская правда

В Советске на улице Школьной восстанавливают дом № 9. Там восстановили черепицу, которая фактически была уложена на наружную стену здания. Как рассказали в Фонде капремонта, около 100 лет назад мансардный этаж порой располагали под небольшим углом и покрывали его керамической черепицей, так же, как и крышу.

На ремонтируемом доме, который является объектам культурного наследия, эта черепица была частично утрачена, но удалось найти аналог керамики, который совпал по профилю, цвету глазури и характерному блеску.