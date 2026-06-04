На старом доме в Советске восстановили черепицу, защищающую мансардный этаж

В Советске на улице Школьной восстанавливают дом № 9. Там восстановили черепицу, которая фактически была уложена на наружную стену здания. Как рассказали в Фонде капремонта, около 100 лет назад мансардный этаж порой располагали под небольшим углом и покрывали его керамической черепицей, так же, как и крышу.