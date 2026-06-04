Погода в Волгограде в день матча Россия — Буркина-Фасо 5 июня подарит день без дождя

В Волгоградской области днем 5 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15−20 м/с. Температура ночью — 11…16º, при прояснении местами похолодает до 6º; днем будет 22…27º. Такая же погода будет 6−7 июня, только ночью температура может упасть и до 4 градусов.