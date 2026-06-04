Погода в Волгограде в день матча Россия — Буркина-Фасо 5 июня подарит день без дождя

Погода в Волгограде в день матча Россия — Буркина-Фасо 5 июня 2026 года подарит день без дождя. Синоптики регионального ЦГМС прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, но с сильным ветром.
В ночь на 5 июня в Волгограде температура поднимется до 14…16º, днем будет 23…25.
6 июня днем в прогнозе кратковременный дождь и гроза. Но температура поднимется еще на градус. 7 июня снова без осадков, ночью 12…14 градусов, днем 24…26º.
В Волгоградской области днем 5 июня местами пройдут кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15−20 м/с. Температура ночью — 11…16º, при прояснении местами похолодает до 6º; днем будет 22…27º. Такая же погода будет 6−7 июня, только ночью температура может упасть и до 4 градусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Концерт группы «Корни» и встреча с легендами футбола: программа развлечений на матч сборных Россия — Буркина-Фасо 5 июня 2026 в Волгограде.
Жара, ливни и грозы: какой будет погода в июне 2026 в Волгограде и области.