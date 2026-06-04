ГЖИ помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ

Недавно сотрудники ГЖИ добились пересчета платы за отопление для жительницы многоквартирного дома в Кудьме. Она обратилась в ведомство с просьбой проверить, правильно ли ей начисляют коммунальные платежи. Специалисты выяснили, что ресурсоснабжающая компания вела расчет по тарифам другого населенного пункта. В организации не учли, что Кудьма вошла в состав Нижнего Новгорода.