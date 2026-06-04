ГЖИ помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ

Госжилинспекция помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ с начала 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Недавно сотрудники ГЖИ добились пересчета платы за отопление для жительницы многоквартирного дома в Кудьме. Она обратилась в ведомство с просьбой проверить, правильно ли ей начисляют коммунальные платежи. Специалисты выяснили, что ресурсоснабжающая компания вела расчет по тарифам другого населенного пункта. В организации не учли, что Кудьма вошла в состав Нижнего Новгорода.
Жители региона могут обратиться в Госжилинспекцию через приложение «Госуслуги. Дом». Кроме того, можно позвонить по телефону 8 (831) 430−79−19 либо прийти на прием к специалистам ГЖИ.
Напомним, 49 подъездов отремонтировали в Нижегородской области после вмешательства ГЖИ.