Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГЖИ помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ

Госжилинспекция помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ с начала 2026 года.

Источник: Живем в Нижнем

Госжилинспекция помогла нижегородцам вернуть более 500 000 рублей переплаты по ЖКУ с начала 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Недавно сотрудники ГЖИ добились пересчета платы за отопление для жительницы многоквартирного дома в Кудьме. Она обратилась в ведомство с просьбой проверить, правильно ли ей начисляют коммунальные платежи. Специалисты выяснили, что ресурсоснабжающая компания вела расчет по тарифам другого населенного пункта. В организации не учли, что Кудьма вошла в состав Нижнего Новгорода.

Жители региона могут обратиться в Госжилинспекцию через приложение «Госуслуги. Дом». Кроме того, можно позвонить по телефону 8 (831) 430−79−19 либо прийти на прием к специалистам ГЖИ.

Напомним, 49 подъездов отремонтировали в Нижегородской области после вмешательства ГЖИ.