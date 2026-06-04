МегаФон и Циан договорились о сотрудничестве в сфере защиты клиентов

Ключевая задача совместной работы — обезопасить пользователей от потенциально мошеннических звонков, а также схем, связанных с социальной инженерией. Циан предоставит оператору обезличенные данные о триггерных событиях: паттерны мошеннических звонков, география угроз, временные пики активности. МегаФон, в свою очередь, на базе этой информации, больших данных и собственной экспертизы разработает кастомное решение по защите клиентов. Такой подход позволит адаптировать защитные механизмы под специфику рынка недвижимости — в отличие от универсальных фильтров, система будет учитывать поведенческие маркеры, характерные для пользователей платформы.