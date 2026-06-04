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Мужчина погиб в ДТП, сковавшем трассу на выезде из Воронежа днём 4 июня

На автодороге М-4 «Дон» столкнулись грузовик и трактор.

Источник: АиФ Воронеж

Полицейские раскрыли подробности ДТП, из-за которого на выезде из Воронежа днём четверга, 4 июня, образовалась пробка длиной в девять километров.

По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла около 10:10 на 500-м км автодороги М-4 «Дон». Предварительно, 28-летний мужчина, находясь за рулём грузовика Sitrak, ехал по крайней правой полосе со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Водитель не выдежал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди трактор, который от удара отборосило в сторону разделительной полосы на металлическое ограждение. После этого сельхозтехника опрокинулась.

42-летний водитель трактора от полученных травм скончался на месте. Мужчина, управлявший грузовиком, был доставлен в больницу.