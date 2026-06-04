Мужчина погиб в ДТП, сковавшем трассу на выезде из Воронежа днём 4 июня

По данным регионального ГУ МВД России, авария произошла около 10:10 на 500-м км автодороги М-4 «Дон». Предварительно, 28-летний мужчина, находясь за рулём грузовика Sitrak, ехал по крайней правой полосе со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. Водитель не выдежал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди трактор, который от удара отборосило в сторону разделительной полосы на металлическое ограждение. После этого сельхозтехника опрокинулась.