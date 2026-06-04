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Станция Джанкой становится технической — поезда следуют новым маршрутом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн — РИА Новости Крым. Станция Джанкой становится технической, отныне поезда следуют новым маршрутом. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: ЮППК

«По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда “Таврия” будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная», — говорится в сообщении.

Первым поездом, который проследует по измененному маршруту, будет № 008/007 Севастополь — Санкт-Петербург отправлением 4 июня от Севастополя в 17.10.

«Все пассажиры, ранее купившие билеты на поезда, которые направляются от материка до Джанкоя, будут следовать без пересадки и без дополнительной оплаты до Симферополя. От Симферополя до Джанкоя можно самостоятельно добраться на автобусе», — проинформировали в компании.

Пассажиры, купившие билет от Джанкоя в направлении из Крыма, могут сесть в свой поезд на станциях Симферополь, Евпатория, Владиславовка. Также пассажиры, уже купившие билеты до Джанкоя, могут сдать их без комиссии.

Все вопросы по сложившейся ситуации можно задать по телефону горячей линии 8 800 775 54 53.

2 июня железнодорожную станцию Джанкой закрыли для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда следовали измененным маршрутом мимо Джанкоя. Также изменения коснулись и электричек.

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