Станция Джанкой становится технической — поезда следуют новым маршрутом

«По решению владельца инфраструктуры станция Джанкой становится технической. Сегодня, 4 июня, и в последующие даты поезда “Таврия” будут следовать от Севастополя, Симферополя и Евпатории на материк, а также в обратном направлении, минуя станцию Джанкой и не останавливаясь на станции Урожайная», — говорится в сообщении.