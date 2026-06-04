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Волонтер рассказала, чем занимается «ЛизаАлерт» на поисках Усольцевых

Чооду: «ЛизаАлерт» принимает участие в поисках пропавшей семьи Усольцевых.

КРАСНОЯРСК, 4 июн — РИА Новости. Добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» принимают участие в возобновленных масштабных поисках пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, поисковики предоставляют свои ресурсы для проведения мероприятий, сообщила РИА Новости представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Следователи в четверг возобновили до 9 июня масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.

«Поисковики обеспечивают аналитическую поддержку, работают с картографическими данными, помогают с организацией связи и применяют беспилотные летательные аппараты для обследования территории», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на поиски в составе группы от «ЛизаАлерт» отправились координаторы поиска, пилот БПЛА, регистраторы, связисты и оперативные картографы отряда. Также она отметила, что на месте налажено взаимодействие со всеми службами, в частности со следственным комитетом, полицией, МЧС России, КГКУ «Спасатель», представителями регионального отделения «Красного Креста» и кинологическими расчетами объединения «Азимут».

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.

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