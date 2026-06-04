ИИ назвали новым фактором роста капитализации компаний

«Российский рынок остаётся одним из самых недооценённых среди мировых фондовых рынков. При этом сегодня инвесторы всё чаще оценивают не только текущие финансовые результаты компаний, но и их способность обеспечить опережающий рост в будущем. Главным фактором такого роста становятся технологии и искусственный интеллект. Компании, которые смогут быстрее других интегрировать искусственный интеллект в ключевые бизнес-процессы, будут иметь дополнительные преимущества как с точки зрения эффективности, так и инвестиционной привлекательности», — заявил Тарас Скворцов.