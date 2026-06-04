На ПМЭФ‑2026 достигнуты договоренности о строительстве здания лыжной школы в Нижнем Новгороде

«Содействие развитию массового спорта — одна из ключевых задач, которая стоит перед нами. Привлечь к ее решению невероятно вовлеченных и неравнодушных партнеров — большая удача. Уверен, что объекты прекрасно впишутся в территорию у Гребного канала, которую мы активно приводим в порядок в последние годы», — подчеркнул Глеб Никитин. «ПМЭФ стал для нас не просто площадкой для подписания, а сигналом рынку: социальные инициативы сегодня работают по тем же стандартам эффективности и прозрачности, что и коммерческие проекты. Наша задача — выстроить масштабируемую модель партнерства, где каждый вложенный рубль генерирует измеримый долгосрочный результат», — добавил Сергей Колесников.