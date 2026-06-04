На ПМЭФ‑2026 достигнуты договоренности о строительстве здания лыжной школы в Нижнем Новгороде

4 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали соглашение о сотрудничестве.
Благотворительный фонд Колесникова инвестирует 400 млн рублей в строительство спортивного зала лыжной школы в Нижнем Новгороде (для Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью) и благоустройство территории и лыжных склонов Кошелевского оврага (участок между станцией канатной дороги, спортивной школой, парком Победы и «Экопарком» на Гребном канале).
«Содействие развитию массового спорта — одна из ключевых задач, которая стоит перед нами. Привлечь к ее решению невероятно вовлеченных и неравнодушных партнеров — большая удача. Уверен, что объекты прекрасно впишутся в территорию у Гребного канала, которую мы активно приводим в порядок в последние годы», — подчеркнул Глеб Никитин. «ПМЭФ стал для нас не просто площадкой для подписания, а сигналом рынку: социальные инициативы сегодня работают по тем же стандартам эффективности и прозрачности, что и коммерческие проекты. Наша задача — выстроить масштабируемую модель партнерства, где каждый вложенный рубль генерирует измеримый долгосрочный результат», — добавил Сергей Колесников.
Завершить проект планируется к 2028 году — он должен стать базой федерального уровня для подготовки спортсменов и новой точкой притяжения для туристов.