В Смоленске в июле состоится книжный фестиваль «Гороушна»

Книжный фестиваль «Гороушна» пройдет 25−26 июля в центре Смоленска в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
Фестиваль развернется на двух городских улицах — Ленина и Маяковского. Посетители смогут побывать на ярмарке, где будут представлены книги от более чем 40 издательств. Также у гостей будет возможность послушать лекции, встретиться с писателями и представителями книжной индустрии. Для юных участников организаторы подготовили мастер‑классы, квесты и другие мероприятия.
«В этом году Смоленск носит почетное звание “Молодежная столица России”. Книжный фестиваль станет одним из многочисленных мероприятий, которые проходят под его эгидой. Мы стремимся создать пространство, где молодежь может общаться, учиться, творить и вдохновляться. Благодаря интерактивным форматам фестиваля дети и молодые люди смогут прикоснуться к богатому литературному наследию и истории родного края. Кроме того, проект будет интересен гостям региона», — подчеркнул губернатор региона Василий Анохин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.