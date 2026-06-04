В Смоленске в июле состоится книжный фестиваль «Гороушна»

Фестиваль развернется на двух городских улицах — Ленина и Маяковского. Посетители смогут побывать на ярмарке, где будут представлены книги от более чем 40 издательств. Также у гостей будет возможность послушать лекции, встретиться с писателями и представителями книжной индустрии. Для юных участников организаторы подготовили мастер‑классы, квесты и другие мероприятия.