В чем отличие аннулирования водительских прав от лишения прав?

А водительское удостоверение (ВУ) как документ о праве на вождение транспортного средства (ТС), может быть аннулировано, то есть признано недействительным, при наличии признаков, которые указаны в постановлении правительства РФ. При этом принятие дополнительных актов или решений требуется не по всем этим признакам.