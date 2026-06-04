В чем отличие аннулирования водительских прав от лишения прав?

«И лишение водительских прав, и их аннулирование регулируются законом и подзаконными актами, — поясняет эксперт “АиФ-Волгоград”, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев. — Лишение прав производится в установленном законом порядке судом за нарушения безопасности на дороге или иных норм ПДД.
А водительское удостоверение (ВУ) как документ о праве на вождение транспортного средства (ТС), может быть аннулировано, то есть признано недействительным, при наличии признаков, которые указаны в постановлении правительства РФ. При этом принятие дополнительных актов или решений требуется не по всем этим признакам.
В п.35 постановления Правительства РФ № 1097 от 24 октября 2014 года «О допуске к управлению ТС» определен исчерпывающий перечень оснований, при которых российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и аннулируется — вот этот перечень, его важно знать автомобилистам:
Истечение срока действия ВУ: Стандартный срок действия документа составляет 10 лет, после его истечения документ следует заменить. Действовавшая ранее в России система автоматического продления срока действия некоторых ВУ прекратила работу.
Изменение персональных данных, указанных в ВУ: Сюда относится смена фамилии (например, после замужества), имени, отчества или иных данных владельца.
Износ или повреждение ВУ: негодность документа из-за износа, повреждения или других причин, в результате чего сведения в документе невозможно определить визуально — прочесть персональные данные, серии, номера или иные важные отметки.
Выданые с нарушениями ВУ: Если выяснилось, что документ был оформлен на основании поддельных (подложных) документов или с нарушением установленных правил.
Утрата или хищение ВУ: На основании заявления владельца о потере или краже документа.
Выдача нового ВУ: Старое удостоверение автоматически аннулируется в момент выпуска и выдачи нового документа взамен прежнего.
Медицинские противопоказания: При выявлении у водителя заболеваний или ограничений, запрещающих управление автомобилем (согласно официальному реестру Минздрава).
Смерть владельца: Права аннулируются автоматически после поступления сведений о смерти в базу Госавтоинспекции.
Уклонение от медосвидетельствования: Согласно вступающим в силу с марта 2027 года дополнениям в п.п.№ 1097, водитель, который получил уведомление о необходимости пройти обязательное внеочередное медосвидетельствование, должен пройти его в течение трех месяцев. Если он не исполнит это требование в указанный срок, права будут считаться недействительными и подлежат аннулированию.
Если ваше ВУ подпадает под один из этих пунктов, оно теряет юридическую силу. Попытка управлять машиной с аннулированным удостоверением приравнивается к езде без прав, что влечет за собой штраф от 5 000 до 15 000 рублей по ст. 12.7 КоАП РФ и эвакуацию автомобиля на штрафстоянку.
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