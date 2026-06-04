Курьеры, продавцы, врачи: кого весной искали работодатели в Калининградской области

В десятку также вошли специалисты общепита — повара, пекари и кондитеры. В мае для них было доступно более 300 вакансий (6%) с медианной зарплатой 72,9 тысячи рублей. Врачам работодатели предложили свыше 200 вакансий (4%) с медианной зарплатой 94,9 тысячи. Столько же предложений было доступно для водителей и экспедиторов, где медианная зарплата составила 89,7 тысячи.