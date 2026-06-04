Налоговая решила обанкротить «Липецкое мясо» из-за долгов на 10 млн рублей

По данным Rusprofile, ООО «Липецкое Мясо» было зарегистрировано в ноябре 2021 года в селе Хлевное Липецкой области. Компания занимается переработкой и консервированием мяса. Ей управляет генеральный директор Сергей Медведев, который также является мажоритарным учредителем с долей 65%. Еще 32,5% принадлежит Сергею Оганову. Владелец оставшейся доли в 2,5% скрыт, до апреля 2026 года она принадлежала Анатолию Вельматову. Господа Медведев и Оганов также в равных долях владеют столичным ООО «Внешторгагро» (оптовая торговля мясом и мясными продуктами). Глава «Липецкого мяса» выступает единственным собственником московского ООО «Группа “Корпус”» с тем же видом деятельности.