На сколько выросли выплаты по беременности и родам в 2026 году и кому они положены

«С 22 мая 2026 года в случае, если среднедушевой доход семьи будущей мамы, которой назначена выплата, вырос не более чем на 10% от прожиточного минимума, Соцфонд продлит ее пособие еще на год. Кроме того, всем “отказникам” из этой группы беременных, которые оказались без пособий с начала 2026 года из-за незначительно выросшего дохода, Соцфонд в проактивном режиме пересмотрит вынесенные ранее решения. СФР автоматически пересчитает суммарные доходы многодетных и в случае, если они “укладываются” в новые правила, одобрит продолжение выплат», — пояснила Ирина Андриевская.