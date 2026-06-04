«Платить по счетчику»: депутаты готовят новые правила оплаты отопления

В России, в том числе в Волгоградской области, обсуждают изменения порядка оплаты отопления. Инициатива депутатов может изменить правила начислений и привести к перерасчетам для жильцов.
Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, инициатива предполагает переход к оплате отопления по данным индивидуальных приборов учета. Сейчас во многих регионах расчеты зависят от правил и решений общих собраний, из-за чего возникают спорные начисления.
Авторы проекта считают, что новый подход сделает начисления более прозрачными и позволит платить только за фактически потребленное тепло. Однако это пока законопроект и он может быть изменен или не принят, — пишет «Бриф24».
Эксперты и правозащитники считают, что важно следить за изменениями законодательства и проверять начисления в квитанциях. При принятии закона порядок оплаты может измениться, поэтому стоит уточнять детали в своей управляющей компании и контролировать данные приборов учета.
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