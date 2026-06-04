Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс ставит задачу не запретов электросамокатов, а безопасности пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минтранс ставит задачу создания регулирования для безопасности пешеходов на тротуарах, а не для запретов, заявил журналистам глава министерства Андрей Никитин на ПМЭФ.

Источник: Аргументы и факты

«Наша задача — не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам. Как это сделать — мы над этим работаем», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к идее запрета электросамокатов в больших городах.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше