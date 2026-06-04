Минтранс ставит задачу не запретов электросамокатов, а безопасности пешеходов

«Наша задача — не запрещать что-то, а сделать такое регулирование, которое позволит обеспечить безопасное движение пешеходов по тротуарам. Как это сделать — мы над этим работаем», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении к идее запрета электросамокатов в больших городах.