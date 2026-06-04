ВТБ направил 760 млн рублей на проекты восстановления объектов культурного наследия

«ВТБ поддерживает культурные институции и финансирует предпринимателей для восстановления исторических объектов. Такой механизм позволяет адаптировать памятники архитектуры для современного использования и возвращает их в городское пространство. Это наш вклад в сохранение культурного наследия страны — классику, которая вдохновляет. Эта же идея задала и единый вектор для присутствия банка на ПМЭФ-2026», — отметил Руслан Еременко.