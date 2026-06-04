В Перми осудили няню, похищавшую в тихий час золото у детей

ПЕРМЬ, 4 июн — РИА Новости. Нянечке пермского детсада, которая во время тихого часа похищала у детей золото и сдавала его в ломбард, суд дал два года ограничения свободы, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, нянечка детского сада в Орджоникидзевском районе Перми во время тихого часа и переодевания детей перед прогулкой похищала у них золотые украшения. Ценности она потом сдавала в ломбард, а деньги тратила по своему усмотрению.
«Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Сейчас нянечка уже не работает в детсаду. При этом директору дошкольного учреждения было вынесено частное постановление из-за ненадлежащего контроля за персоналом, добавили в прокуратуре.