Врачи автопоезда «Забота» обследовали жителей сел Тамбовской области

Врачебная бригада автопоезда «Забота» 28 мая посетила село Дмитриевщина Тамбовской области, сообщили в администрации Рассказовского района. Проведение профилактических осмотров отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Врачи областного центра осмотрели 208 пациентов и провели 260 исследований. По итогам работы у 17 человек были впервые выявлены хронические заболевания. Для удобства был организован подвоз жителей из сел Керша, Саюкино и Татарщино.
В состав бригады вошли хирург, офтальмолог, гинеколог, кардиолог, невролог, эндокринолог, терапевт. Для жителей были также доступны дополнительные виды обследования: УЗИ брюшной полости, ЭКГ, маммография, лабораторное обследование, измерение артериального и внутриглазного давления и антропометрия.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.