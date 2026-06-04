Работница детского сада в Перми осуждена за кражу золотых украшений у детей

С учетом позиции гособвинения суд назначил виновной наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также взыскал с нее в пользу пяти потерпевших сумму причиненного ущерба в размере 56 тыс. рублей. По инициативе прокурора в отношении руководителя дошкольного образовательного учреждения судом вынесено частное постановление в связи с ненадлежащим контролем за деятельностью персонала.